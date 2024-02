ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de trésorerie du 4ème trimestre 2023

• Chiffre d’affaires consolidé 2023 de 4,6 M€ net des études pour ABIONYX

• Trésorerie de 4,1 M€ au 31 décembre 2023



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, 29 février 2024, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, fait le point aujourd’hui sur son activité et la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2023.