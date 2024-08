ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de trésorerie du 1er semestre 2024

Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 22 août 2024 à 18h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie aujourd’hui sa position de trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2024 et les faits marquants de la période.