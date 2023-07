ABIONYX Pharma annonce une nouvelle Autorisation d’Accès Compassionnel (AAC) pour CER-001 en Europe dans la maladie rare Déficience LCAT ou maladie de Norum

• 4ème patient européen dans le cadre des AAC dans la maladie rare Déficience LCAT dite maladie de Norum



• Cohérence et consistance scientifiques des données cliniques des 3 premiers patients



• Données de sécurité et de tolérance du traitement toujours aussi positives



• Discussions constructives avec les autorités réglementaires européennes pour définir une voie rapide de développement clinique de CER-001 pour les patients atteints de cette maladie rare



• Défi médical majeur pour le traitement de la Déficience LCAT ou maladie de Norum compte tenu de la progression constante de la maladie et du déclin rapide de la fonction rénale, même après une greffe de rein



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 10 juillet 2023, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule Apoa-I humaine recombinante au monde, annonce que la société s’est vu accorder une nouvelle Autorisation d’Accès Compassionnel (AAC) en Europe pour CER-001 dans la maladie rénale rare sans traitement existant de la Déficience LCAT.



