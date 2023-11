ABIONYX Pharma annonce son chiffre d’affaires, sa position de trésorerie et fait le point sur l’activité du 3ème trimestre 2023

• 5ème patient atteint de Déficience LCAT, dite maladie de Norum, à être traité dans le cadre d’un Accès Compassionnel en Europe



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, le 16 novembre 2023, 18h00 CET – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie du 3ème trimestre clos au 30 septembre 2023 et revient sur les faits marquants de la période.



