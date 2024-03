ABIONYX Pharma annonce son calendrier de communication financière pour l’exercice 2024

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, le 7 mars 2024, 19h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce aujourd’hui son calendrier prévisionnel de communication financière pour l’année 2024.



Résultats annuels 2023 : lundi 11 mars 2024

Position de trésorerie et point sur l'activité du T1 2024 : jeudi 16 mai 2024

Position de trésorerie et point sur l’activité du T2 2023 : jeudi 22 août 2024

Résultats semestriels 2024 : jeudi 26 septembre 2024

Position de trésorerie et point sur l’activité du T3 2024 : jeudi 14 novembre 2024



