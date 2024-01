ABIONYX Pharma annonce la nomination du Dr Rob Scott au poste de Chief Medical Officer et Head of R&D

• Nomination du Dr Rob Scott, ancien Chief Medical Officer et Head of Development d’AbbVie, où il a supervisé avec succès le développement de médicaments tels que Skyrizi et Rinvoq

• Dr Rob Scott fera bénéficier la société de sa vaste expérience en matière de développement clinique et réglementaire



Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, 8 janvier, 2024, 18h00 CET - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - PEA PME eligible), biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce la nomination du Dr Rob Scott comme Chief Medical Officer et Head of R&D à effet immédiat.



Cyrille Tupin, Directeur général d’ABIONYX Pharma, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir Rob dans notre équipe juste avant le début de la conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare à San Francisco. Alors que nous développons notre portefeuille d'actifs en phase clinique sur la base de notre plateforme unique d'apoA-I, Rob nous apportera sa grande expérience pour l’accélération de nos programmes. Je me réjouis de travailler avec Rob pour transformer ABIONYX Pharma en une société de biotech pharma établie, axée sur le sepsis et d'autres indications critiques, et basée sur la seule apoA-I recombinante de l'industrie. »



Pour recevoir l'information d'ABIONYX Pharma en temps réel, faites-en la demande à abionyx@newcap.eu.