ABIONYX Pharma annonce l’ouverture de discussions avec un acteur majeur du sepsis pour un partenariat stratégique

Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 27 août 2025 à 18h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui être entrée en discussions avec un partenaire de premier plan dans le sepsis.







Cet acteur reconnu pour son leadership dans le domaine de la santé explore avec ABIONYX Pharma la mise en place d’une collaboration d’envergure visant à accélérer le développement et la mise sur le marché de CER-001 dans le sepsis.







Ces discussions confirment la pertinence de la technologie innovante de la société et l’intérêt qu’elle suscite auprès des plus grands acteurs du sepsis.