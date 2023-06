ABIONYX Pharma annonce l’approbation à l’unanimité de l’ensemble des résolutions soumises au vote lors de son Assemblée Générale Mixte

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 29 juin 2023, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce que toutes les résolutions présentées lors de son Assemblée Générale Mixte ont été approuvées à l’unanimité.



Parmi les résolutions adoptées figurent notamment le renouvellement des mandats d’administrateur de Madame Laura A.Coruzzi, de Madame Karen Noel et de Monsieur Cyrille Tupin, Directeur Général d’ABIONYX Pharma, pour une durée de 3 ans. Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement du programme de rachat de titres ainsi que celui du contrat de liquidité.



ABIONYX Pharma remercie l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien lors de cette Assemblée Générale.



Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ainsi que les résultats des votes par résolution sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Assemblées Générales.



