ABIONYX Pharma annonce de nouveaux résultats positifs dans un modèle d’uvéite pour le développement stratégique de la première classe de biomédicaments en ophtalmologie à partir de son apoA-I recombinante

• Efficacité significative de CER-001 après une seule administration intra-vitréenne dans un modèle d’uvéite avec inflammation sévère comparée aux médicaments standards et au Best-in-Class



• Nomination de M. Jérôme Martinez en tant que Senior Advisor pour l’ophtalmologie



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, le 21 novembre 2023, 7h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce de nouveaux résultats positifs dans l’ophtalmologie dans la première classe de biomédicaments à partir de CER-001 pour le traitement des pathologies oculaires, et la nomination de M. Jérôme Martinez comme Senior Advisor d’ABIONYX Pharma dans l’ophtalmologie.



