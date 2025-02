Abionyx Pharma: 8,7 millions d'euros de pour combattre le sepsis

(AOF) - Abionyx Pharma (+1,59% à 1,28 euro) annonce que son développement clinique dans le sepsis a été retenu par l’appel à projets 'i-Démo" du plan France 2030 opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance. Cette biotech dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde obtient 8,7 millions d'euros de financement public pour combattre le sepsis, qui serait la 3ème cause de mortalité dans le monde.

Le sepsis, également connu sous le nom d'infection généralisée ou de choc septique dans ses formes graves, touche plus de 49 millions de personnes chaque année, causant près de 11 millions de décès, soit environ 1 décès sur 5 dans le monde. Cette réponse immunitaire incontrôlée à une infection, qui entraîne des défaillances multi-organiques et une mortalité élevée, en particulier chez les patients en soins intensifs, et il n'existe aujourd'hui aucun traitement spécifique et ciblé pour lutter contre, les options thérapeutiques actuelles se limitent principalement à des antibiotiques, des soins de soutien et une gestion symptomatique.

L'apoA-I recombinante (CER-001) d'Abionyx agit directement sur les mécanismes physiopathologiques sous-jacents du sepsis, notamment en neutralisant les endotoxines, en réduisant les tempêtes cytokiniques et en protégeant les organes vitaux contre les dommages. Elle offre l'espoir de transformer la prise en charge du sepsis en proposant un traitement à la fois efficace, ciblé et capable de réduire significativement la mortalité et les complications à long terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS