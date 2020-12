ABIONYX annonce la publication de données précliniques dans la revue Metabolism démontrant que le CER-001 améliore le profil lipidique et la fonction rénale pour une maladie rénale ultra-rare



o Effets bénéfiques sur le profil lipidique et la fonction rénale

o Réduction du rapport albumine/créatinine urinaire et rétablissement de la teneur en nestine et néphrine dans le glomérule

o Une option de traitement pour les patients atteints d'une maladie rénale ultra-rare





Toulouse, FRANCE, 15 décembre 2020, 19h00 - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui la publication dans la revue Metabolism d'un ensemble de données expérimentales démontrant que le CER-001 améliore le profil lipidique et la fonction rénale dans un modèle de maladie rénale représentatif du déficit en LCAT (lécithine-cholestérol acyltransférase).