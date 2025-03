Abionyx: 3,2 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

Abionyx Pharma poursuit le développement de son plan stratégique consistant à trouver un partenaire industriel pour son biomédicament dans le sepsis aux Etats-Unis, et à mener son produit CER-001 vers l'enregistrement dans le traitement de la Déficience LCAT en Europe. Concernant l'ophtalmologie, les études précliniques menées chez Iris Pharma qui se sont avérées très positives donneront lieu à un prochain programme clinique.

La perte opérationnelle s'établit à 4,5 millions d'euros au 31 décembre 2024 contre 3,4 millions en 2023, pour un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros, stable sur un an.

(AOF) - Abionyx (-0,46% à 1,29 euro) décline après la présentation de ses résultats 2024. Cette biotech dédiée au développement de biomédicaments innovants basés sur une apolipoprotéine apoA-I recombinante pour le traitement des maladies inflammatoires les plus sévères, annonce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 3,2 millions d'euros au 31 décembre 2024 contre 4,1 millions d'euros au 31 décembre 2023. La visibilité financière de la société court jusqu'au deuxième trimestre 2026.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.