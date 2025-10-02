Aberdeen lance un fonds sur les sociétés d’infrastructures cotées en Bourse

Aberdeen lance le fonds abrdn Sicav I – Global Infrastructure Equity, qui réplique une stratégie interne existant depuis près de 17 ans. Joshua Duitz, qui pilote cette dernière, assurera la gestion de ce nouveau produit.

Le fonds sera investi dans des sociétés axées sur les infrastructures adhérant à l’approche d’investissement responsable d’Aberdeen. Le portefeuille, composé de 50 à 70 valeurs, sera diversifié en termes de secteurs et de zones géographiques. L’objectif est de surperformer l’indice de référence S&P Global Infrastructure Net Total Return (USD), avant frais.

Aberdeen identifie trois grandes tendances qui devraient soutenir la croissance future des investissements en infrastructures : l’urbanisation croissante, la transition énergétique mondiale et l’explosion de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle.