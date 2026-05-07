Aberdeen Investments : Kate McGrath promue responsable ESG, obligations

(AOF) - Aberdeen Investments, gérant d’actifs international, annonce la promotion de Kate McGrath au poste de responsable ESG, obligations (head of ESG, fixed income). Elle succède à Marianne Zangerl, nommée responsable mondiale des solutions multi-actifs et investissements alternatifs. Kate McGrath sera rattachée à Jonathan Mondillo, responsable mondial des obligations, et travaillera en étroite collaboration avec Marianne Zangerl afin d’assurer une transition fluide.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera l'intégration ESG des stratégies et mandats obligataires axés sur l'ESG et la durabilité, ainsi que les stratégies thématiques liées aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et à la transition climatique.

Elle sera également chargée de définir et piloter la stratégie ESG de la plateforme obligataire. A ce titre, elle supervisera notamment la "Fixed Income Engagement Roadmap" d'Aberdeen, qui encadre les processus et thématiques prioritaires soutenant l'engagement actif du groupe auprès des émetteurs, ainsi que les mécanismes d'escalade et le suivi des résultats obtenus au sein des portefeuilles.

Kate McGrath dirigera par ailleurs le développement et le déploiement continus des processus, outils et cadres d'investissement ESG appliqués à la gestion obligataire. Elle jouera également un rôle clé dans les échanges avec les clients à l'échelle mondiale sur les enjeux de durabilité, de réglementation et de transition climatique.

Forte de plus de huit années d'expérience dans les domaines de la durabilité et de l'ESG, Kate McGrath a débuté au sein de l'équipe investissement durable d'Aberdeen avant de rejoindre, en 2020, l'équipe ESG dédiée à la gestion obligataire.

Elle occupait récemment le poste de senior manager, en charge de la supervision opérationnelle quotidienne des activités ESG liées aux investissements.