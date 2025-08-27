Abercrombie & Fitch vise des ventes annuelles meilleures qu'annoncé

(AOF) - Abercrombie&Fitch a déclaré un bpa trimestriel de 2,32 dollars, dépassant les prévisions fixées à 2,30 dollars. Le chiffre d'affaires net du distributeur de vêtements s'élève à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre 1,20 milliard de dollars attendu. La firme américaine s'attend à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

