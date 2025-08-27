 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 758,36
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abercrombie & Fitch vise des ventes annuelles meilleures qu'annoncé
information fournie par AOF 27/08/2025 à 14:46

(AOF) - Abercrombie&Fitch a déclaré un bpa trimestriel de 2,32 dollars, dépassant les prévisions fixées à 2,30 dollars. Le chiffre d'affaires net du distributeur de vêtements s'élève à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre 1,20 milliard de dollars attendu. La firme américaine s'attend à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
96,740 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank