Abercrombie & Fitch: trimestriels bien meilleurs que prévu

(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a fait état mercredi de résultats largement supérieurs aux prévisions au titre de son premier trimestre fiscal, soutenus par sa marque Hollister et la vigueur de ses ventes en Europe.



Le groupe américain de prêt-à-porter, dont les vêtements sont très populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes, dit avoir généré sur les trois mois clos début mai un chiffre d'affaires record de 1,1 milliard de dollars, en progression de 8% sur un an, soit un chiffre supérieur aux anticipations de la société et du marché.



La croissance a été portée par une hausse de ses ventes dans toutes les régions: d'abord l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec un bond de 12%, puis la région Amériques (+7%) et l'Asie-Pacifique (+5%).



La performance au niveau des marques s'est avérée plus contrastée: la gamme sportswear Hollister a enregistré une croissance de 22%, mais Abercrombie, davantage positionnée sur le haut de gamme, a reculé de 4%.



La rentabilité du groupe américain a également dépassé les attentes, avec une marge opérationnelle de 9,3% et un bénéfice par action (BPA) de 1,59 dollar, ce qui propulsait le titre en hausse de 27% dans les échanges d'avant Bourse à Wall Street.





