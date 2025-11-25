 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 045,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abercrombie & Fitch s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont bondi de 31,5 % à 86,31 $

** La société relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour les vêtements Hollister ** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis novembre 2012, si les gains se maintiennent

** Le bénéfice net annuel par action devrait se situer entre 10,20 et 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 10,00 à 10,50 dollars ** La société dépasse également les estimations de bénéfices et de ventes du troisième trimestre ** Les analystes de Jefferies estiment qu'ANF possède certaines des comparaisons les plus faciles du centre commercial jusqu'en 2026, ce qui place la société en bonne position du point de vue de la croissance et des marges

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 56% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
86,810 USD NYSE +32,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 18:14:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe termine en hausse, les paris sur la Fed en soutien
    information fournie par Reuters 25.11.2025 18:18 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par les paris sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui sont sortis indemnes d'une série de données macroéconomiques publiées tout au long de la journée. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite

  • Le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm, bénit le "Véhicule de l'Espoir", la papamobile utilisée par le pape François lors de sa visite à Bethléem en 2014, réaménagée en clinique mobile pour enfants afin d'être déployée dans la bande de Gaza, à Bethléem, en Cisjordanie occupée par Israël, le 25 novembre 2025 ( AFP / HAZEM BADER )
    En Cisjordanie, une "papamobile" transformée en clinique pour Gaza
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:57 

    La voiturette utilisée par le pape François lors d'un voyage en Terre sainte est réapparue mardi dans les rues de Bethléem, en Cisjordanie occupée, cette fois-ci réaménagée en clinique mobile pour les enfants de la bande de Gaza. "Le +Véhicule de l'Espoir+ est ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Carmat : décision le 1er décembre sur l'offre de reprise
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.11.2025 17:48 

    Le tribunal des affaires économiques de Versailles, qui a examiné mardi l'offre de reprise du seul fabricant français d'un cœur artificiel, rendra sa décision le 1er décembre, a annoncé à l'AFP Emmanuel Drai, avocat du candidat repreneur Pierre Bastid. Le projet ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, après une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui alimentent les attentes de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank