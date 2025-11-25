Abercrombie & Fitch s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
25 novembre - ** Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont bondi de 31,5 % à 86,31 $
** La société relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour les vêtements Hollister ** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis novembre 2012, si les gains se maintiennent
** Le bénéfice net annuel par action devrait se situer entre 10,20 et 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 10,00 à 10,50 dollars ** La société dépasse également les estimations de bénéfices et de ventes du troisième trimestre ** Les analystes de Jefferies estiment qu'ANF possède certaines des comparaisons les plus faciles du centre commercial jusqu'en 2026, ce qui place la société en bonne position du point de vue de la croissance et des marges
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 56% depuis le début de l'année
