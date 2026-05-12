ABEO : Progression de 12,6% du chiffre d'affaires en 2025/26, portée par la croissance organique (3,1%), les acquisitions et un solide 4ème trimestre - Amélioration attendue de la marge d'EBITDA 2025/26

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, réalise a u terme de l'exercice 2025/26, un chiffre d'affaires consolidé de 280,0 M€, en croissance de 12,6% (+3,1% en organique et un effet de change défavorable de -1,5%), confirmant la pertinence de sa stratégie de développement fondée sur l'équilibre entre croissance organique et croissance externe.

M€ - Non audité 2025/2026 2024/2025 Croissance Croissance

Organique [1] Chiffre d'affaires du 4 e trimestre 74,7 65,3 +14,5% +0,1% Sport 40,0 37,0 +8,2% -1,6% Sportainment & Escalade 17,5 12,2 +43,4% -4,4% Vestiaires 17,2 16,1 +6,8% +7,3% Chiffre d'affaires 12 mois 280,0 248,7 +12,6% +3,1% Sport 145,7 137,8 +5,7% +0,3% Sportainment & Escalade 67,3 45,7 +47,4% +11,5% Vestiaires 66,9 65,2 +2,6% +3,0% Prises de commandes au 31/03 [2] 277,6 263,2 +5,5% -2,1%

Au 4 ème trimestre 2025/26, ABEO réalise une performance solide avec un chiffre d'affaires de 74,7 M€, en progression de 14,5% par rapport à la même période en 2024/25. Cette croissance provient essentiellement de la contribution positive des acquisitions [3] (+16,2%), diminuée par un effet de change défavorable (-1,8 %). À périmètre constant, l'activité ressort stable sur la période.

La division Sport affiche un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% au 4 ème trimestre 2025/26 à 40,0 M€ (dont -1,6% en organique et -1,3% d'effets de change défavorables). Cette évolution intègre les contributions de Sodex et VOGO. Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, la division confirme une performance solide avec un chiffre d'affaires de 145,7 M€, en hausse de 5,7% (+0,3% en organique et -1,1% d'effets de change), soutenue par la dynamique des activités de gymnastique qui atténue le ralentissement observé sur le marché du Benelux.

La division Sportainment & Escalade a poursuivi sa dynamique de croissance au 4 ème trimestre 2025/26, avec un chiffre d'affaires de 17,5 M€, en progression de 43,4%. Cette performance bénéficie notamment de la contribution d'ELI Play qui compense une activité américaine en baisse sur le trimestre, temporairement affectée par la conjoncture. Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires de la division atteint 67,3 M€, en croissance de 47,4% dont 11,5% en organique, tirée par les activités de murs d'escalade ludiques et sportifs.

La division Vestiaires enregistre, quant à elle, une croissance des ventes de 6,8% au 4 ème trimestre 2025/26, portée par les filiales françaises qui ont bénéficié du déblocage de projets importants en portefeuille. Le chiffre d'affaires 2025/26 de la division ressort en hausse de 2,6%.

Tendances et perspectives

Au 31 mars 2026, bien que légèrement freiné sur les derniers mois par les tensions géopolitiques et leurs répercussions sur l'économie mondiale, l'activité commerciale reste bien orientée, avec des prises de commandes en croissance de 5,5% à 277,6 M€, par rapport au 31 mars 2025.

Au regard du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, et malgré un environnement international toujours complexe, le Groupe est confiant dans l'amélioration de la rentabilité opérationnelle pour l'exercice clos le 31 mars 2026, avec un EBITDA attendu en progression tant en valeur qu'en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, traduisant la solidité de son modèle et la résilience de ses fondamentaux.

Prochain rendez-vous

3 juin 2026 – Résultats annuels 2025/26 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

[2] données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

[3] Division Sportainment & Escalade : intégration de ELI Play (01/06/25) - division Sport : intégration de Sodex (01/06/25) et Vogo (01/01/26)