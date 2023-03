ABEO et VOGO engagent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique de long terme / Projet d’augmentation de capital de VOGO d'un montant de 5 M€ réservée à ABEO

ABEO (ISIN : FR0013185857 – ABEO) et VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) annoncent ce jour leur volonté de renforcer leur partenariat commercial et technologique en vue de développer des offres commerciales communes à destination de plusieurs marchés du sport. Dans ce cadre, VOGO projette de réaliser une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée intégralement à ABEO, afin que cette dernière soutienne son développement.



Un protocole d’investissement a été conclu ce jour entre les deux sociétés, aux termes duquel :

• ABEO s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à son profit , d'un montant d'environ 5 M€ par émission de 869 566 actions à un prix unitaire de 5,75 € ;

• Sous condition de l’approbation des résolutions relatives à l'augmentation de capital et de la réalisation de celle-ci, ABEO, dont le représentant permanent sera Olivier Estèves, sera nommée administrateur de VOGO.



La réalisation de cette opération d’un montant brut de 5 M€ reste uniquement soumise à l’approbation des actionnaires de VOGO lors d'une Assemblée Générale Mixte qui sera convoquée pour le 19 avril 2023.

Les actionnaires fondateurs de VOGO , représentant ensemble 38,10% du capital et 48,62% des droits de vote de VOGO, se sont engagés à voter en faveur des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte relatives à l’opération.