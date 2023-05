Abeo annonce un chiffre d'affaires annuel en croissance de 16,3%

(AOF) - Abeo annonce un quatrième trimestre 2022/23 « historique », avec un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros, en progression dynamique de 14,2% dont 12,2% de croissance organique sur un an. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs réalise sur l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires de 238,8 millions d'euros, en croissance de 16,3% (+12,6% en organique) en ligne avec l'objectif de croissance organique à 2 chiffres.

L'activité commerciale cumulée au 31 mars 2023 reste toujours solide avec des prises de commandes qui s'élèvent à 238,6 millions d'euros , en progression de 7,2%.

La division Sport affiche un très bon trimestre avec un chiffre d'affaires de 36,7 millions d'euros en croissance significative de 25,3% (+20,7% en organique) " confirmant la dynamique commerciale de cette activité notamment en Amérique du Nord sur les activités de Gymnastique ".

La division Sportainment & Escalade est en revanche en recul, en raison d'une base de comparaison très exigeante (T4 2021/22 +84%) et de l'allongement conjoncturel du temps de négociation des projets dans un marché très concurrentiel en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires trimestriel de la division Vestiaires, en croissance forte de 16,0%, continue de bénéficier d'une demande soutenue en France et en Allemagne.

