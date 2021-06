ABEO : ABEO : Résultats annuels 2020/21, une crise bien maîtrisée

Activité impactée par une crise mondiale sans précédent

Remarquable marge d'EBITDA courant 1 à 11%, en amélioration de 1,6 pt

Free cash flows positifs de 15,4 M€

Maîtrise de la situation de trésorerie avec une diminution de l'endettement financier net

2021/22, des signes encourageants de rebond



ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2020/21.

Résultats annuels consolidés 2020/21 (1er avril au 31 mars 2021) audités - Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 9 juin 2021 et a arrêté les comptes de l'exercice 2020/21. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2021.



M€ 31.03.2020 31.03.2021 Variation Chiffre d'affaires 235,7 174,0 -26,2% EBITDA courant1 22,2 19,1 -13,8% en % du CA 9,4% 11,0% +1,6 pt Résultat Opérationnel Courant 10,0 8,0 -19,6% Résultat Opérationnel 8,6 3,9 -55,1% Résultat net 0,5 -0,6 - Résultat net part du Groupe 0,7 -0,6 -



Un niveau d'activité fortement impacté par la crise sanitaire

L'exercice 2020/21 aura été marqué par une crise inédite entrainant des variations d'activité exceptionnelles. Dans ce contexte sans précédent qui a impacté tous les marchés du Groupe, avec la fermeture des salles de sport et loisirs pendant la majeure partie de l'exercice, ABEO a démontré son agilité et sa capacité d'adaptation rapide. Avec un chiffre d'affaires de 174,0 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, la baisse des ventes a ainsi pu être limitée à 26,2%.



Excellente tenue de la performance opérationnelle : amélioration de la marge EBITDA courant à 11%

Pour faire face à cette situation de crise, ABEO a su réagir rapidement pour limiter l'impact de la baisse du chiffre d'affaires et protéger la rentabilité du Groupe.

Ainsi, l'EBITDA courant de l'exercice 2020/212 ressort à 19,1 M€, contre 22,2 M€ un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,6 point à 11% du chiffre d'affaires.

La résilience de la rentabilité opérationnelle traduit l'efficacité des mesures mises en œuvre rapidement dans le cadre du plan de performance (optimisation de la structure de coûts).

Conformément aux objectifs fixés, le Groupe est parvenu à abaisser son point mort de plus de 20% en année pleine.

La Division Sport affiche un EBITDA courant de 12,8 M€, soit une rentabilité opérationnelle de 15% en amélioration de 4,1 points. Cet excellent niveau de performance opérationnelle est le fruit d'une gestion rigoureuse des frais fixes et du recours aux aides gouvernementales en France, en Allemagne, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

Le volume d'activité de la Division Sportainment & Escalade subit plus sévèrement les effets du contexte sanitaire et la Division présente un EBITDA courant de -0,7 M€, soit une rentabilité opérationnelle en baisse de 5,8 points à -1,8%. L'amélioration substantielle du taux de marge brute, tout comme la mise en place d'un plan d'économies encore plus drastique, toujours en cours de déploiement, ont néanmoins permis de diminuer le point mort et de limiter l'impact de la baisse d'activité sur la rentabilité opérationnelle, notamment aux États-Unis.

L'EBITDA courant de la Division Vestiaires ressort à 7,0 M€, soit une rentabilité opérationnelle de 13,3% en amélioration de 1,1 point. L'amélioration du taux de marge brute de 0,6 point, la mise en place rigoureuse du plan de performance et le recours aux dispositifs de soutien gouvernementaux ont permis de limiter les effets de la baisse d'activité.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-11,1 M€ dont -5,1 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'établit à 8,0 M€ (10,0 M€ un an auparavant), soit 4,6% du chiffre d'affaires en amélioration de 0,4 point.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -4,2 M€ (contre -1,4 M€ au titre de l'exercice 2019/20), constitués, principalement, de frais de restructuration dans le cadre de la mise en œuvre du plan de performance. Ainsi, le résultat opérationnel s'établit à 3,9 M€ en 2020/21.

Après prise en compte d'un résultat financier net de -4,0 M€, et d'une charge d'impôts de -0,5 M€, le résultat net part du Groupe de l'exercice 2020/21 ressort à -0,6 M€.



Une structure financière renforcée malgré la crise

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Groupe s'est attaché à préserver ses équilibres financiers. Ainsi, ABEO a dégagé sur l'exercice une marge brute d'autofinancement largement positive et des free cash flows de 15,4 M€, notamment grâce à la réduction du Besoin en Fonds de Roulement et à une gestion prudente des investissements (3,0 M€ contre 4,6 M€ un an plus tôt).

Afin de préserver ses ressources pendant la période de crise, ABEO a obtenu, au cours du premier semestre de l'exercice 2020/21, deux prêts d'un montant total de 10 M€ de la part de BPI France et, de ses partenaires bancaires, des Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 23 M€. Ceux-ci ont ainsi renouvelé leur pleine confiance dans la capacité de rebond du Groupe.

Au 31 mars 2021, ABEO bénéficie d'une trésorerie disponible de 72 M€, en hausse de 15,5 M€. La ligne court terme de 20 M€, tirée au 31 mars 2020, a été remboursée en juillet 2020 et reste disponible. L'endettement financier net, en baisse de 7,8 M€, s'élève à 90,9 M€ (58,9 M€ hors IFRS 16) contre 98,7 M€ un an auparavant (65,2 M€ hors IFRS 16).

Hors IFRS 16, ABEO affiche un gearing3 maîtrisé de 0,6 au 31 mars 2021 contre 0,7 au 31 mars 2020 et respecte ses covenants bancaires.



Absence de versement de dividendes au titre de l'exercice 2020/21

Le Conseil d'Administration d'ABEO proposera à l'Assemblée Générale du 20 juillet prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2020/21.



Tendances et perspectives : rebond sur 2021/22

Les prises de commandes au 31 mars 2021 s'élèvent à 171,0 M€, en retrait de 29,3%. Sur le dernier trimestre 2020/21, le niveau des prises de commandes bénéficie d'un net redressement sur les divisions Sport et Vestiaires permettant au Groupe d'afficher un carnet de commandes bien orienté en fin d'exercice.

Après un exercice 2020/21 marqué par un repli d'activité, les premiers indicateurs 2021/22 sont encourageants. La sortie de crise mondiale va ainsi conduire à la réouverture progressive des marchés clés du Groupe.

Forte du maintien des effets du plan de performance, du renforcement des synergies et d'une dynamique de marché qui reste porteuse, ABEO est en ordre de marche pour capter le rebond d'activité.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare « Dans un contexte totalement inédit, le Groupe a su s'adapter et repenser son organisation afin de préserver sa rentabilité et ses ressources financières. Grâce à l'agilité, l'engagement et le professionnalisme de ses équipes, ABEO ressort renforcé de cette période et compte profiter pleinement de l'après crise. »

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2021, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 174 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 339 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment C



1 Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

2 EBITDA 2020/21 hors IFRS 16 : 14,1 M€, soit 8,1% du chiffre d'affaires vs 7,0% et 16,6 M€ en 2019/20.

3 Dettes financières nettes / fonds propres

