ABEO : ABEO : Excellents résultats annuels 2021/22

Hausse de 18% du chiffre d'affaires

Forte progression de l'EBITDA courant [1] de 38% avec une marge record [2] de 12,8%

Free cash-flows positifs de 20,4 M€

Confiance dans les perspectives avec une croissance organique à 2 chiffres attendue sur

l'exercice 2022/23

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2021/22.

Résultats annuels consolidés 2021/22 (1 er avril au 31 mars 2022) audités – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 8 juin 2022 et a arrêté les comptes de l'exercice 2021/22. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2022.

M€ 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 Variation

2022 vs 2021 Chiffre d'affaires 235,7 174,0 205,3 +18,0% EBITDA courant 1 22,2 19,1 26,4 +37,8% en % du CA 9,4% 11,0% 12,8% +1,8 pt Résultat Opérationnel Courant 10,0 8,0 15,1 +88,6% Résultat Opérationnel 8,6 3,9 14,2 +266,8% Résultat net 0,5 -0,6 7,1 +7,7 M€ Résultat net part du Groupe 0,7 -0,6 7,2 +7,8 M€



Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Le Groupe a réalisé un exercice très solide, affichant d'excellentes performances tant sur le plan de la dynamique de l'ensemble de nos activités que de la profitabilité permettant ainsi d'accélérer son désendettement. Soutenus par l'engagement des équipes malgré un environnement macroéconomique et sanitaire difficile, ces résultats, les plus élevés depuis l'introduction en Bourse, valident la stratégie du plan de performance initié au début de la crise dont nous sortons renforcés.

Positionné sur des marchés structurellement porteurs, le Groupe se projette dans un nouveau cycle de croissance tout en conservant un niveau de rentabilité opérationnelle élevé. »

Croissance dynamique dans les 3 divisions

ABEO réalise un très bon exercice 2021/22 avec un chiffre d'affaires qui ressort en forte hausse de 18% (+16,5% en organique) à 205,3 M€, marquant un rebond significatif par rapport à l'exercice précédent qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire. Soutenues par la reprise d'activité, les 3 divisions – Sport, Sportainment & Escalade et Vestiaires – retrouvent une dynamique de croissance à deux chiffres, respectivement de 18,9%, 26,1% et 11,1%.

Performance opérationnelle historique 2 : marge EBITDA courant à 12,8% en hausse de 1,8 point

Porté par la reprise d'activité et par les effets pérennes du plan de performance de l'exercice précédent qui a permis d'abaisser le point mort du Groupe de plus de 20%, l'EBITDA courant 2021/22 ressort à 26,4 M€ [3] , en progression de 37,8%, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,8 point à 12,8% du chiffre d'affaires. Comparé à l'exercice pré-crise 2019/20, le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe ressort en amélioration de 3,4 points.

Cette performance provient d'une part, d'un maintien des niveaux de taux de marge malgré les tensions inflationnistes sur les matières premières, et d'autre part, d'une structure de coûts parfaitement maitrisée dans un contexte de forte croissance.

Ainsi, dans la continuité de l'exercice précédent, le Groupe a poursuivi sa politique de gestion rigoureuse qui se traduit par une hausse maîtrisée des charges opérationnelles de 12%, mais en baisse de 2,6 points en proportion du chiffre d'affaires.

La division Sport affiche un EBITDA courant de 15,6 M€, soit 15,4% du chiffre d'affaires, en amélioration de 0,4 point par rapport à l'exercice précédent, grâce au maintien des taux de marge brute dans un contexte inflationniste et à une gestion maîtrisée de la structure de coûts.

La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 1,7 M€, à 3,8% du chiffre d'affaires de la division, en forte amélioration de 5,6 points par rapport à l'exercice 2020/21. Le plein effet du plan de performance a permis à la division de renouer avec une marge opérationnelle positive.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 9,0 M€, représentant 15,4% des ventes de la division en amélioration de 2,1 points par rapport à l'exercice 2020/21. L'amélioration du taux de marge brute de 0,5 point et une très bonne maîtrise des charges de structure ont permis à la division de bénéficier du plein effet du rebond d'activité.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-11,2 M€ dont -5,2 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'établit à 15,1 M€ (8,0 M€ un an auparavant) en progression de 88,6%, soit 7,4% du chiffre d'affaires en amélioration de 2,8 points.

Le résultat opérationnel s'établit à 14,2 M€ en 2021/22 en très forte amélioration de 10,3 M€ par rapport à l'exercice précédent et ABEO affiche un bénéfice net part du Groupe 2021/22 de 7,2 M€ contre une perte de 0,6 M€ sur l'exercice précédent.

Situation financière très solide

Au cours de l'exercice 2021/22, ABEO a dégagé une marge brute d'autofinancement largement positive à 24,9 M€ et des free cash-flows solides de 20,4 M€, notamment grâce à une bonne maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement dans un contexte de forte croissance et de tensions sur les approvisionnements.

Au 31 mars 2022, ABEO bénéficie d'une trésorerie disponible de 65,9 M€. L'endettement financier net, en baisse de 10,4 M€ (-11,3 M€ hors IFRS 16), s'élève à 80,5 M€ (47,6 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 105,8 M€ au 31 mars 2022 (106,7 M€ hors IFRS 16). Ainsi, hors IFRS 16, ABEO affiche un gearing [4] maîtrisé de 0,5 et un ratio de levier [5] de 2,3 en forte baisse.

Proposition de dividendes de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2021/22

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière du Groupe, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 19 juillet 2022 un dividende de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2021/22.

Tendances et perspectives

Avec des prises de commandes [6] au 31 mars 2022 bien orientées à 222,5 M€ en progression de +30,1%, ABEO est confiant dans le maintien de son développement commercial à un rythme soutenu sur l'exercice 2022/23. Ainsi, dans un contexte de marché aujourd'hui plus favorable et malgré l'impact des tensions géopolitiques sur l'économie mondiale, le Groupe vise une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres. De plus, grâce à la pérennité des actions entreprises pendant la crise sanitaire, le Groupe s'attèlera à réaliser un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance.

Par ailleurs, la génération de free cash-flows reste une priorité et le Groupe s'attachera à la bonne maîtrise du BFR, des coûts, et des investissements, tout en restant vigilant sur l'évolution de la pandémie et prudent face aux tensions inflationnistes mondiales.

Enfin, fort d'une situation financière très robuste, le Groupe aborde avec dynamisme un nouveau cycle de création de valeur associant croissance organique et acquisitions ciblées afin de consolider les marchés plus matures, de compléter le portefeuille de marques et de conquérir de nouveaux segments.

Prochains communiqués

19 juillet 2022 - Assemblée Générale Mixte (Rioz)

21 juillet 2022 - Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022/23 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[2] Depuis l'IPO le 11/10/2016 – sur une base annuelle

[3] EBITDA courant 2021/22 hors IFRS 16 de 20,7 M€, soit 10,1% du chiffre d'affaires

[4] Ratio endettement financier net sur capitaux propres (hors IFRS 16)

[5] Ratio endettement financier net sur EBIDTA courant (hors IFRS 16)

[6] Données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

