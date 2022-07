ABEO : ABEO : confirmation d'une forte croissance au 1er trimestre 2022/23 avec un chiffre d'affaires en hausse de 27,4% et des prises de commandes à 58,8 M EUR

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1 er trimestre de son exercice 2022/23 (du 1 er avril au 30 juin 2022).

M€

Non audité 2022/2023 2021/2022 Croissance Croissance

Organique 1 Sport 25,3 20,3 +24,9% +19,9% Sportainment & Escalade 14,2 8,8 +60,9% +51,0% Vestiaires 16,5 14,8 +11,0% +10,8% Chiffre d'affaires T1 56,0 44,0 +27,4% +23,1% Prises de commandes T1 2 58,8 53,1 +10,8% +4,8%

1 : désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

2 : données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent



En ce début d'exercice, ABEO confirme sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2022/23 qui s'établit à 56,0 M€, en progression de 27,4%, incluant l'intégration des dernières acquisitions, Eurogym [1] et BigAirBag [2] (contribution de 1,5% sur le trimestre). Malgré une activité en Asie toujours impactée par la pandémie, l'évolution organique du 1 er trimestre 2022/23 reste très soutenue à 23,1%, bénéficiant d'une forte croissance des trois divisions et d'une reprise confirmée aux États-Unis dans le Sport et le Sportainment. La période bénéficie d'un effet de change favorable de 2,9% (appréciation du dollar US).

L'activité de la division Sport ressort en hausse de 24,9% (19,9% en organique), portée par les activités de Gymnastique en Europe et en Amérique du Nord. La division Sportainment & Escalade , confirme son rebond trimestre après trimestre et réalise un chiffre d'affaires de 14,2 M€, en forte progression de 60,9% (51,0% en organique). Le marché du Sportainment aux États-Unis poursuit sa dynamique de reprise et les activités cœur de métier restent bien orientées. Enfin, la division Vestiaires retrouve son niveau d'avant crise avec un chiffre d'affaires de 16,5 M€ en croissance de 11,0% (10,8% en organique) sur la période.



Tendances et perspectives

Dans la continuité du 4 ème trimestre de l'exercice précédent, la dynamique des prises de commandes s'est poursuivie sur ce début d'exercice. Sur le 1 er trimestre 2022/23, elles s'élèvent à 58,8 M€, en augmentation de 10,8%, malgré une base de comparaison exigeante. En effet, lors du 1 er trimestre de l'exercice précédent, les prises de commandes avaient fortement progressé bénéficiant d'un effet rattrapage à la suite des périodes successives de confinement lié à la crise sanitaire Covid-19.

L'exercice 2022/23 affiche un bon démarrage et le Groupe est confiant dans sa capacité à générer une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres, et ce, malgré les incertitudes liées aux tensions géopolitiques sur l'économie mondiale.



Prochains communiqués

8 novembre 2022 après bourse - Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022/23

6 décembre 2022 après bourse - Résultats du 1 er semestre 2022/23



Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com



À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.



Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] Intégrée au 01/11/2021

[2] Intégrée au 01/06/2022

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmtqYMlraW7JmptvapllaGZpaW9ilWTJZpWWyJVsl8rKnHCVlpmSa5vHZnBmm2hn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75631-abeo-21072022-ca-t1-2022_23-vdef-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com