ABC dépose des demandes de renouvellement anticipé de ses licences de diffusion et qualifie cette initiative d'illégitime

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* Trump a exercé à plusieurs reprises des pressions sur la FCC pour qu'elle retire la licence d'ABC

* La FCC affirme qu'elle applique les règles d'intérêt public

* ABC affirme que la décision de la FCC viole le droit à la liberté d'expression garanti par le Premier amendement

(Aucun commentaire immédiat de la FCC, plus de détails dans les paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

ABC, filiale de Walt Disney

DIS.N , a déposé jeudi auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) des demandes de réexamen anticipé de la licence de ses huit chaînes de télévision détenues par la société, après que le président Donald Trump eut fait pression sur l'agence de régulation pour qu'elle prenne des mesures.

Ces réexamens anticipés – les premiers pour un grand diffuseur de télévision depuis plus de 50 ans – ont été ordonnés en avril, au lendemain de l'appel lancé par Trump à ABC pour qu'elle licencie l'animateur de l'émission de fin de soirée Jimmy Kimmel. Disney a déclaré que l'ordre de renouvellement anticipé des licences émis par la FCC était "illégal, arbitraire et inconstitutionnel" et violait ses droits à la liberté d'expression garantis par le Premier amendement.

"Cette tentative de museler la liberté d’expression sous le couvert d’une procédure bureaucratique ne doit pas prévaloir", a ajouté ABC. "Il s’agit d’une attaque sans précédent contre l’ensemble du portefeuille de licences de diffusion d’une seule et même entreprise."

La FCC a déclaré le mois dernier que ces réexamens, qui ne devaient pas commencer avant octobre 2028, faisaient suite à une enquête d'un an sur l'interdiction par la FCC de toute discrimination illégale. Les stations sont situées à Fresno, Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York, Philadelphie, Houston et Durham, en Caroline du Nord.

La FCC n'a pas immédiatement réagi jeudi.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d'information qu'il n'apprécie pas ou qui se sont montrées critiques à son égard, faisant pression sur les régulateurs pour qu'ils révoquent les licences des diffuseurs qu'il juge injustes à son égard.

Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, affirme que l'administration Trump mène une campagne ciblée visant à censurer Disney et son réseau ABC par le biais d'une série de mesures réglementaires radicales.

La FCC enquête également sur l'émission de débat de l'après-midi d'ABC "The View" après avoir déclaré qu'elle était soumise aux règles fédérales sur l'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ouvert une enquête en mars 2025 sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait fourni des documents qu’il jugeait insuffisants. Il a refusé de dire si un examen similaire des pratiques de diversité chez Comcast et NBC pourrait conduire à une révision anticipée de ces dernières.

ABC a rejeté l'argument selon lequel ses politiques de non-discrimination enfreignaient les règles de la commission.

La société a ajouté qu’elle estimait que cette procédure visait à trouver un prétexte juridique pour atteindre l’objectif souhaité. L’objectif est "d’aller vers une éventuelle révocation de licence et d’amener la chaîne et d’autres à réfléchir à deux fois avant de dire quelque chose qui pourrait déplaire au gouvernement", a déclaré ABC.

En novembre, Trump a exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il a qualifiée d’"insubordonnée".