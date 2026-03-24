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ABC arbitrage voit son ROE se tasser en 2025
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:02

ABC arbitrage publie au titre de 2025 une rentabilité sur les fonds propres (ROE) de 14,8%, contre 16,4% l'année précédente, "en cohérence avec les paramètres de marché rencontrés", ainsi qu'un BNPA de 0,42 EUR contre 0,45 EUR en 2024.

Toutefois, hors éléments exceptionnels de 2024, le BNPA du spécialiste des stratégies d'arbitrages sur les marchés financiers a augmenté de près de 19%, pour un produit de l'activité courante (PAC) en hausse de plus de 15% à 59,7 MEUR.

"Le niveau de volatilité rencontré sur les marchés demeure le principal moteur exogène des résultats d'ABC arbitrage, comme le démontre le niveau du rythme d'activité sur le 1er semestre et le 4e trimestre 2025", explique la société.

Compte tenu des acomptes déjà versés, son conseil d'administration a prévu de proposer un solde de dividende lors de l'AG de 0,04 EUR, portant ainsi le total de distribution au titre de 2025 à 0,34 EUR par action.

Il annonce aussi son intention de repasser en distribution semestrielle avec un acompte de 0,20 EUR par action en décembre 2026, et confirme sa "politique de distribution attractive avec un minimum de dividende annuel de 0,30 EUR associé à un taux de distribution à 66%".

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