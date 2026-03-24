ABC arbitrage voit son ROE se tasser en 2025
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:02
Toutefois, hors éléments exceptionnels de 2024, le BNPA du spécialiste des stratégies d'arbitrages sur les marchés financiers a augmenté de près de 19%, pour un produit de l'activité courante (PAC) en hausse de plus de 15% à 59,7 MEUR.
"Le niveau de volatilité rencontré sur les marchés demeure le principal moteur exogène des résultats d'ABC arbitrage, comme le démontre le niveau du rythme d'activité sur le 1er semestre et le 4e trimestre 2025", explique la société.
Compte tenu des acomptes déjà versés, son conseil d'administration a prévu de proposer un solde de dividende lors de l'AG de 0,04 EUR, portant ainsi le total de distribution au titre de 2025 à 0,34 EUR par action.
Il annonce aussi son intention de repasser en distribution semestrielle avec un acompte de 0,20 EUR par action en décembre 2026, et confirme sa "politique de distribution attractive avec un minimum de dividende annuel de 0,30 EUR associé à un taux de distribution à 66%".
Valeurs associées
|5,4200 EUR
|Euronext Paris
|-5,57%
A lire aussi
-
Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a appelé mardi Horizons et le MoDem à se coordonner pour "organiser" un "rassemblement" avant l'élection présidentielle, jugeant par ailleurs qu'il y avait "urgence" pour Les Républicains à "clarifier" leur ligne ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 25e jour mardi: . Energie: l'Iran estime être moins vulnérable que ses voisins en cas d'attaque Le ministre iranien de l'Energie a affirmé dans un entretien diffusé mardi que son pays ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 08H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 25e jour. Le pétrole repart légèrement à la hausse Les prix du pétrole, qui avaient chuté de plus de 10% après les dernières annonces de ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert mardi en légère hausse, sur fond d'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient qui maintient le prix du baril de Brent au-dessus des 100 dollars. Dans les premiers échanges, Paris progressait de 0,58%, tout comme Francfort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer