ABC Arbitrage : forte progression du bénéfice net

Un acompte de 0,10 euro par action a été distribué en octobre 2024 et un acompte de 0,10 euro par action a été distribué en décembre 2024. Un acompte sur les résultats 2024 de 0,10 euros par action sera mis en paiement le 24 avril 2025 et le conseil a prévu de proposer un solde de dividende lors de l'assemblée générale de 0,04 euro.

(AOF) - ABC Arbitrage a dévoilé un résultat net 2024 en progression de 63% à 26,8 millions d’euros, comprenant un montant exceptionnel de 5,7 millions d’euros. Le groupe financier a effectué la reprise d'une provision de ce montant constituée en juin 2021 à la suite de l’extinction d’un risque. Le produit de l’activité courante a augmenté d’un peu plus de 30% à 51,2 millions d’euros.

