AbbVie réduit le prix de ses médicaments et s'engage à consacrer 100 milliards de dollars à la recherche

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi avoir conclu un accord de trois ans avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments, et s'est engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement dans le pays.

Le fabricant de médicaments a déclaré que l'investissement comprendra la fabrication et élargira les offres directes aux patients par l'intermédiaire de TrumpRx pour des médicaments largement utilisés tels que Alphagan, Combigan, Humira et Synthroid.

Cet accord de trois ans permet à AbbVie d'être exemptée des droits de douane et des futurs mandats de tarification, a déclaré l'entreprise, ajoutant que les autres termes de l'accord restent confidentiels.

L'administration Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils baissent leurs prix, car les Américains paient souvent près de trois fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les patients des autres pays développés.

En décembre , l'administration a conclu des accords avec plusieurs autres grandes entreprises pharmaceutiques, dont Roche ROG.S , Merck MRK.N et Gilead GILD.O , pour réduire les prix de leurs médicaments destinés au programme Medicaid du gouvernement et aux consommateurs qui paient en espèces.

La plupart des Américains bénéficiant d'une assurance maladie paient leurs médicaments avec une quote-part ou une coassurance calculée sur la base du prix catalogue. TrumpRx, qui dirigera les clients vers les sites web des fabricants de médicaments, où ces derniers vendront leurs produits aux consommateurs qui paient en espèces, pourrait ne pas leur être utile.