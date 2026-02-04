AbbVie prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce aux ventes importantes de nouveaux médicaments immunologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, après avoir publié des résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre, alimentés par une forte demande pour les nouveaux médicaments d'immunologie Skyrizi et Rinvoq et une baisse moins importante que prévu des ventes de son ancien médicament Humira. Le fabricant s'est appuyé sur Skyrizi et Rinvoq pour contrer la baisse des ventes d'Humira, confrontées à la concurrence de biosimilaires moins chers, c'est-à-dire de copies proches d'un médicament biologique. Humira était autrefois le médicament le plus vendu au monde, avec des ventes mondiales maximales de plus de 21 milliards de dollars en 2022, avant qu'il ne perde l'exclusivité de son brevet aux États-Unis.

Depuis lors, l'entreprise a également dépensé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions et prévoit de dépenser 10 milliards de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie, notamment en construisant quatre nouvelles usines de fabrication aux États-Unis.

AbbVie prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 14,37 et 14,57 dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (14,24 dollars), selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre grâce à la demande de Skyrizi et de Rinvoq, ainsi qu'une amélioration surprise de Humira pour la première fois en près de deux ans.

Skyrizi a enregistré des ventes de 5,01 milliards de dollars, soit une croissance de 32,5 %, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 4,82 milliards de dollars, tandis que les ventes de Rinvoq ont augmenté de 29,5 % pour atteindre 2,37 milliards de dollars, mais n'ont pas atteint les estimations qui tablaient sur 2,41 milliards de dollars.

Les ventes mondiales d'Humira ont chuté de 25,9 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars au quatrième trimestre, mais ont dépassé les estimations de 983,8 millions de dollars. Les ventes de Botox à usage cosmétique ont augmenté pour la première fois depuis le troisième trimestre 2024, atteignant 717 millions de dollars et dépassant les estimations de 696,2 millions de dollars. La demande pour l'injection antirides a été freinée par les préoccupations des clients concernant l'économie et l'inflation , ainsi que par la concurrence de produits plus récents de sociétés telles que Revance et Evolus EOLS.O . La société a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,71 $ par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,65 $ par action.