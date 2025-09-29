AbbVie lance un médicament contre le cancer de l'ovaire au Royaume-Uni au même prix qu'aux États-Unis

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il lancerait son médicament contre le cancer de l'ovaire Elahere au Royaume-Uni à un prix égal à celui pratiqué aux États-Unis.