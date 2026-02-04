AbbVie en hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre et de prévisions optimistes

4 février - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie

ABBV.N augmentent de 1,09% à 228,13 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice ajusté de2,71 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de2,65 $ par les analystes, selonles données compilées par LSEG ** Lebénéfice ajusté pour l'année fiscale 2026 devrait se situer entre 14,37 et 14,57 dollars par action, contre une estimation moyenne de 14,24 dollars par les analystes ** Le chiffre d'affaires trimestriel de 16,62 milliards de dollars dépasse l'estimation moyenne des analystes de 16,42 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de ~29% en 2025