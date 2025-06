AbbVie: échec d'un essai dans le syndrome myélodysplasique information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que l'essai mondial de phase 3 VERONA évaluant le vénétoclax en association avec l'azacitidine dans le traitement du syndrome myélodysplasique à haut risque (HR-MDS) nouvellement diagnostiqué n'a pas atteint son critère principal de la survie globale.



Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé et tous les patients qui ont reçu du vénétoclax en association avec l'azacitidine dans le cadre de leur participation aux essais cliniques sur le MDS seront informés par leur médecin traitant.



Les résultats de l'essai VERONA seront disponibles lors d'un prochain congrès médical et/ou d'une publication. 'Ces données n'ont pas d'impact sur les indications actuellement approuvées pour le vénétoclax', précise le groupe de santé.





