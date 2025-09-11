 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 838,50
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AbbVie atteint un niveau record à la suite d'un accord avec les fabricants de versions génériques d'un médicament immunologique
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N augmentent de 4,8 % pour atteindre un sommet historique de 221,76 $

** L'action est prête pour sa meilleure journée depuis plus de sept mois, si les gains se maintiennent

**La société déclare qu'elle ne s'attend à aucune concurrence générique pour son médicament phare en immunologie, l'upadacitinib, commercialisé sous le nom de Rinvoq, jusqu'en 2037 aux États-Unis ** Il s'agit clairement d'un développement positif, qui soutient la protection à long terme de la franchise Rinvoq" - Matt Phipps, analyste chez William Blair ** ABBV a réglé le litige avec tous les fabricants qui ont déposé une demande de commercialisation auprès de la FDA américaine pour des versions génériques de Rinvoq ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de23 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
219,605 USD NYSE +3,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 18:37:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

  • Des dégâts autour du bâtiment du Musée national de Sanaa, à la suite d'une frappe aérienne israélienne la veille, le 11 septembre 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Israël: un nouveau missile houthi intercepté après les frappes sur Sanaa
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:26 

    L'armée israélienne a dit jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, au lendemain de bombardements israéliens contre les Houthis, qui ont fait 35 morts et 131 blessés selon les rebelles yéménites. "Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank