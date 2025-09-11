AbbVie atteint un niveau record à la suite d'un accord avec les fabricants de versions génériques d'un médicament immunologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
11 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N augmentent de 4,8 % pour atteindre un sommet historique de 221,76 $
** L'action est prête pour sa meilleure journée depuis plus de sept mois, si les gains se maintiennent
**La société déclare qu'elle ne s'attend à aucune concurrence générique pour son médicament phare en immunologie, l'upadacitinib, commercialisé sous le nom de Rinvoq, jusqu'en 2037 aux États-Unis ** Il s'agit clairement d'un développement positif, qui soutient la protection à long terme de la franchise Rinvoq" - Matt Phipps, analyste chez William Blair ** ABBV a réglé le litige avec tous les fabricants qui ont déposé une demande de commercialisation auprès de la FDA américaine pour des versions génériques de Rinvoq ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de23 % depuis le début de l'année
