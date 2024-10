Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: approbation de la FDA dans Parkinson information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Vyalev comme première et seule perfusion sous-cutanée de 24 heures d'un traitement à base de lévodopa pour le traitement des fluctuations motrices chez les adultes atteints de la maladie de Parkinson avancée.



Cette approbation est soutenue par une étude de phase III sur 12 semaines, ayant montré chez les adultes traités par Vyalev une amélioration supérieure du temps d'activation sans dyskinésie gênante, par rapport à la carbidopa/lévodopa orale à libération immédiate.



Trouble touchant plus de 10 millions de personnes dans le monde, la maladie de Parkinson entraîne des tremblements, une rigidité musculaire, une lenteur des mouvements et des difficultés d'équilibre résultant de la perte de cellules cérébrales productrices de dopamine.





