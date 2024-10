Abbott relève ses prévisions de bénéfice annuel

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Abbott est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats. Le groupe pharmaceutique américain a portant revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après que celui du trimestre a dépassé le consensus, à 1,21 dollar en ajusté dilué. Abbott s’attend désormais à un bénéfice annuel compris entre 4,64 et 4,70 dollars, après une hausse de 11,7% des ventes de dispositifs médicaux, portée à 19,1% pour les moniteurs de glucose, dont son produit phare Freestyle Libre et son nouveau dispositif Lingo.

