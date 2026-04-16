Abbott réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de l'impact de l'opération Exact ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord avec Exact Sciences ajoute 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire en 2026, selon le directeur général Ford

* Les ventes de produits nutritionnels ont chuté de 6 %; les dispositifs pour le diabète et le cœur sont confrontés à la concurrence, selon les analystes

* Le conflit au Moyen-Orient entraîne des problèmes logistiques mineurs; Abbott augmente ses stocks pour éviter les pénuries

(Réécriture de l'ensemble du texte pour ajouter les commentaires du directeur général, mise à jour des actions dans le paragraphe 1) par Siddhi Mahatole et Puyaan Singh

Abbott ABT.N a réduit ses prévisions de bénéfices annuels jeudi en raison de l 'impact de l'acquisition d'Exact Sciences, fabricant de tests de dépistage du cancer, pour un montant de 23 milliards de dollars, ce qui a entraîné une baisse de 5 % de ses actions, même si le fabricant d'appareils médicaux a dépassé de peu les estimations de résultats trimestriels.

La société a déclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient avait eu un effet limité au cours du trimestre considéré, se limitant en grande partie à des défis logistiques tels que le resserrement des voies d'expédition et une concurrence accrue pour le fret aérien et les transports alternatifs.

Les analystes surveillent de près les premiers signes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement liés au conflit, en particulier pour les fabricants de dispositifs médicaux qui dépendent de réseaux logistiques mondiaux complexes.

Le directeur général Robert Ford a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de la hausse des prix du pétrole sur les coûts de l'entreprise, et Abbottne constate pas actuellement d'augmentation des tarifs de fret de la part de ses fournisseurs.

Pour atténuer ces risques, Abbott a augmenté les niveaux de stocks dans les filiales et les entrepôts locaux afin de garantir un approvisionnement adéquat et d'éviter les commandes en souffrance.

COUP DUR À COURT TERME, CROISSANCE À LONG TERME

En tenant compte de l'impact de 20 centimes par action de l'accord avec Exact Sciences, Abbott prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 5,38 et 5,58 dollars pour 2026, contre une prévision précédente de 5,55 à 5,80 dollars par action.

Néanmoins, Robert Ford est resté optimiste quant au potentiel de croissance à long terme de l'opération et a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'elle ajoute environ 3 milliards de dollars de ventes supplémentaires cette année.

Cette opération, l'une des plus importantes acquisitions d'Abbott , permet à la société d'accéder au test de dépistage du cancer colorectal Cologuard, ce qui contribue à compenser la baisse des recettes des kits de dépistage COVID-19.

Certains analystes ont toutefois été déçus par la modeste performance trimestrielle. Ils ont souligné la faiblesse de l'activité nutrition de l'entreprise , dont les ventes ont baissé, et ont noté la croissance plus faible que prévu du diabète ainsi que des dispositifs cardiaques structurels qui font face aux pressions concurrentielles des nouveaux produits d'Edwards Lifesciences EW.N .

"Les analystes de Citi ont indiqué dans une note qu'ils s'attendaient à ce que les actions subissent des pressions en raison d'un trimestre bruyant et d'une faiblesse persistante de la nutrition.

Abbott a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,15 $, dépassant l'estimation des analystes de 1,14 $, selon les données compilées par le LSEG, grâce à la croissance des diagnostics du cancer et des dispositifs médicaux.

"Le trimestre reflète l'impact d'un retard dans le processus de renouvellement lié à un appel d'offres international", a déclaré Robert Ford, ajoutant qu'il prévoyait que les moniteurs de glucose en continu reprendraient une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.