Abbott manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de la faiblesse du segment des produits diagnostiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, touché par la faiblesse de son activité de diagnostic qui a été volatile en raison d'une forte baisse de la demande de tests COVID-19 et d'un gel de l'aide à l'étranger par l'administration du président Donald Trump.

Le revenu total pour le trimestre était de 11,46 milliards de dollars, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 11,80 milliards de dollars, selon les données de LSEG.