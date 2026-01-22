 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abbott manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de la faiblesse du segment des produits diagnostiques
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, touché par la faiblesse de son activité de diagnostic qui a été volatile en raison d'une forte baisse de la demande de tests COVID-19 et d'un gel de l'aide à l'étranger par l'administration du président Donald Trump.

Le revenu total pour le trimestre était de 11,46 milliards de dollars, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 11,80 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
120,790 USD NYSE -0,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank