Abbott envisage de racheter Exact Sciences, selon Bloomberg News

Le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N se rapproche d'un rachat potentiel du fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences Corp

EXAS.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours et des délibérations sont en cours, qui pourraient encore être retardées ou échouer, a ajouté le rapport.

Les actions d'Exact Sciences, dont la valeur de marché est supérieure à 13 milliards de dollars, ont augmenté de près de 25 %, tandis que les actions d'Abbott ont chuté de 3 % dans les échanges de l'après-midi.

Abbott est en train de discuter des termes d'une transaction, selon le rapport.

Les deux sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le test de diagnostic phare d'Exact Sciences, Cologuard, est un test non invasif de dépistage du cancer colorectal, qui constitue une alternative pratique à la coloscopie.

Contrairement à la coloscopie, qui nécessite une préparation des intestins, une sédation et une visite clinique, le test d'Exact peut être réalisé à domicile en prélevant un échantillon de selles et en l'envoyant à un laboratoire.

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer dans le monde, selon les données de l'OMS.