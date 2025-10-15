Abbott enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande de dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a annoncé mercredi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une forte demande pour ses dispositifs médicaux, notamment les lecteurs de glycémie en continu et les appareils cardiaques.

La confiance des investisseurs dans les fabricants de dispositifs médicaux a augmenté au cours des derniers trimestres, soutenue par une forte demande de procédures chirurgicales, en particulier chez les adultes plus âgés.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7,1 % pour atteindre 11,4 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action du troisième trimestre s'est élevé à 1,30 dollar, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,12 et 5,18 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,10 à 5,20 dollars.

Son segment des dispositifs médicaux, qui vend des dispositifs de soins cardiaques et de diabète, a enregistré des ventes de 5,45 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,34 milliards de dollars.