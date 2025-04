Abbott confirme ses objectifs annuels et table sur une progression de son BPA annuel

(AOF) - Abbott Laboratories a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre. Le groupe pharmaceutique fondé à Chicago a vu son bénéfice ajusté dilué par action s’élever à 1,09 dollar, contre 0,98 dollar trois mois plus tôt, soit une croissance de 11,22 % en rythme séquentiel. En ce qui concerne les ventes, elles ont progressé de 4 %, ou de 6,9 % en organique, pour atteindre 10,36 milliards de dollars.

Au niveau des perspectives, le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels et vise une hausse de ses revenus, à périmètre et change constants, comprise entre 7,5 et 8,5 %.

Parallèlement, la marge opérationnelle brute ajustée est attendue entre 23,5 % et 24 % des ventes, soit une progression de 150 points de base à mi-parcours par rapport à 2024. Enfin, le bénéfice ajusté dilué par titre est prévu entre 1,23 et 1,27 dollar au deuxième trimestre, et entre 5,05 et 5,25 dollars par action sur l'ensemble de l'exercice 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS