Abbott atteint son niveau le plus bas depuis deux ans après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 avril - ** Les actions d'Abbott ABT.N chutent de 4,45% pour atteindre leur plus bas niveau en deux ans, à 97,04 dollars, mettant fin à une série de trois jours de hausse

** La société de soins de santé abaisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 entre 5,38 et 5,58 dollars , contre 5,55 à 5,80 dollars précédemment

** La société déclare que ses prévisions de bénéfices annuels seront réduites de 20 cents par action en raison de l'acquisition récente d'Exact Sciences pour un montant de 23 milliards de dollars

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 1,15 $ pour le premier trimestre , contre une estimation moyenne de 1,14 $ par les analystes - LSEG

** Les ventes du premier trimestre s'élèvent à 11,16 milliards de dollars, contre une estimation de 11 milliards de dollars - LSEG

** Les analystes de J.P. Morgan disent que "Abbott a fait une mise à jour décevante pour le 1er trimestre 26"

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 22,5 % depuis le début de l'année