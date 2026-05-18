ABB va fournir les motorisations de deux navires pour la Marine espagnole

ABB a remporté un contrat auprès du chantier naval et bureau d'études espagnol Navantia. Ce contrat porte sur la fourniture d'un système complet de distribution d'énergie et de propulsion à courant continu pour deux navires de la Marine espagnole.

Prévus pour une livraison d'ici 2028, ces nouveaux navires joueront un rôle crucial dans la cartographie et l'étude des eaux côtières espagnoles.

La solution intégrée d'ABB comprend le système Onboard DC Grid(TM) avec gestion de l'énergie PEMS(TM), des transformateurs, des moteurs de propulsion et des batteries.

Dans le cadre de ce projet, ABB assurera également l'ensemble du processus d'intégration du système, incluant l'ingénierie, les essais et la mise en service.

" ABB a démontré sa fiabilité et ses compétences en tant que partenaire technologique lors de nos deux précédentes collaborations avec la Marine espagnole. Cette collaboration améliorera les performances et l'efficacité énergétique des nouveaux navires hydrographiques ", a déclaré Alberto Cervantes, directeur de la division Corvettes et Navires d'intervention maritime chez Navantia.