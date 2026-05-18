 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABB va fournir les motorisations de deux navires pour la Marine espagnole
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 15:57

ABB a remporté un contrat auprès du chantier naval et bureau d'études espagnol Navantia. Ce contrat porte sur la fourniture d'un système complet de distribution d'énergie et de propulsion à courant continu pour deux navires de la Marine espagnole.

Prévus pour une livraison d'ici 2028, ces nouveaux navires joueront un rôle crucial dans la cartographie et l'étude des eaux côtières espagnoles.

La solution intégrée d'ABB comprend le système Onboard DC Grid(TM) avec gestion de l'énergie PEMS(TM), des transformateurs, des moteurs de propulsion et des batteries.

Dans le cadre de ce projet, ABB assurera également l'ensemble du processus d'intégration du système, incluant l'ingénierie, les essais et la mise en service.

" ABB a démontré sa fiabilité et ses compétences en tant que partenaire technologique lors de nos deux précédentes collaborations avec la Marine espagnole. Cette collaboration améliorera les performances et l'efficacité énergétique des nouveaux navires hydrographiques ", a déclaré Alberto Cervantes, directeur de la division Corvettes et Navires d'intervention maritime chez Navantia.

Valeurs associées

ABB
80,740 CHF Swiss EBS Stocks -1,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970,37 +0,22%
Pétrole Brent
110,8 +3,95%
INNATE PHARMA
1,936 +11,26%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
NANOBIOTIX
42,48 -3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank