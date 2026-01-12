ABB va équiper la nouvelle flotte hybride-électrique de BC Ferries
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 11:00
ABB déploiera une solution intégrée comprenant sa propulsion électrique Azipod sans engrenage et son système de distribution d'énergie en courant continu, l'Onboard DC Grid.
Concrètement, ces technologies permettront une configuration hybride utilisant du biocarburant ou du diesel renouvelable, avec une capacité de stockage par batteries allant jusqu'à 70 mégawattheures (MWh).
Les navires, livrables dès 2029, sont conçus pour une transition future vers le "zéro émission" grâce à des systèmes de recharge à quai de plus de 60 mégawatts (MW).
"Cet investissement est essentiel pour renouveler notre flotte, augmenter la capacité sur nos routes les plus fréquentées et renforcer la résilience du système", indique en substance Nicolas Jimenez, directeur général de BC Ferries. En limitant le bruit rayonné sous-marin, ces unités préserveront également l'écosystème marin local.
Valeurs associées
|60,040 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,20%
A lire aussi
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer