 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABB va équiper la nouvelle flotte hybride-électrique de BC Ferries
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 11:00

Le groupe technologique a été sélectionné pour fournir les systèmes de propulsion et de contrôle des quatre prochains navires majeurs de British Columbia Ferry Services (BC Ferries). Ce projet vise à moderniser l'une des plus importantes flottes de ferries au monde tout en réduisant drastiquement l'empreinte environnementale dans le détroit de Géorgie.

ABB déploiera une solution intégrée comprenant sa propulsion électrique Azipod sans engrenage et son système de distribution d'énergie en courant continu, l'Onboard DC Grid.

Concrètement, ces technologies permettront une configuration hybride utilisant du biocarburant ou du diesel renouvelable, avec une capacité de stockage par batteries allant jusqu'à 70 mégawattheures (MWh).

Les navires, livrables dès 2029, sont conçus pour une transition future vers le "zéro émission" grâce à des systèmes de recharge à quai de plus de 60 mégawatts (MW).

"Cet investissement est essentiel pour renouveler notre flotte, augmenter la capacité sur nos routes les plus fréquentées et renforcer la résilience du système", indique en substance Nicolas Jimenez, directeur général de BC Ferries. En limitant le bruit rayonné sous-marin, ces unités préserveront également l'écosystème marin local.

Valeurs associées

ABB
60,040 CHF Swiss EBS Stocks -0,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combinaison de photos créée le 11 janvier 2026 montrant à gauche le président cubain Miguel Diaz-Canel et à droite le président américain Donald Trump ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:41 

    Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Le logo de la Cour internationale de justice (CIJ) lors d'une audience à La Haye, le 17 mai 2024 ( AFP / Nick Gammon )
    la Birmanie a cherché à détruire les Rohingyas, accuse la Gambie
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:35 

    L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank