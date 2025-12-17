ABB va concevoir un analyseur de sol lunaire pour l'Agence spatiale canadienne
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 16:05
Le groupe d'ingénierie indique que l'ASC lui a confié un mandat visant à développer le concept d'un spectromètre infrarouge autonome pour l'exploration lunaire appelé à équiper son projet d'astromobile utilitaire polyvalent.
L'instrument doit servir à analyser la composition chimique du sol afin d'évaluer dans quelle mesure les ressources lunaires peuvent soutenir la présence humaine, tout en recueillant des données devant permettront aux scientifiques de mieux comprendre et cartographier l'environnement lunaire.
Il est acquis que le sol lunaire contient de nombreux éléments clés nécessaires pour soutenir la présence humaine, comme l'oxygène, le silicium, le fer, l'aluminium, le calcium, le magnésium et même de la glace d'eau, mais ceux-ci sont tous intégrés dans des composés chimiques et inégalement répartis géographiquement.
ABB rappelle qu'il emploie quelque 220 personnes sur son site de Québec dédiée aux technologies spatiales.
