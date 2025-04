ABB: séduit ArcelorMittal avec le brassage électromagnétique information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa technologie de brassage électromagnétique Flow Control Mold G3 (FC Mold G3) a été choisie pour équiper une nouvelle machine sur le site sidérurgique d'ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) à Hazira, dans l'État du Gujarat (Inde).



Cette technologie, qui assure à la fois le brassage et le freinage du métal en fusion à l'aide de trois champs magnétiques indépendants, vise à améliorer la qualité des produits, la productivité et l'efficacité des coûts.



Ainsi, la capacité de production annuelle du site devrait être portée de 9 à 15 millions de tonnes.



ABB ajoute que cette technologie devrait aussi permettre de réduire d'au moins 50 % les défauts internes et de surface, et le taux de rebut jusqu'à 80 %.







Valeurs associées ABB 40,830 CHF Swiss EBS Stocks -2,25%