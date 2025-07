ABB: s'allie à Paragon pour moderniser le nucléaire US information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec la société américaine Paragon Energy Solutions pour développer des solutions intégrées d'instrumentation, de contrôle et d'électrification destinées à l'industrie nucléaire aux États-Unis.



Ce partenariat vise à concevoir une offre unique couvrant à la fois les zones critiques et non critiques des centrales, qu'il s'agisse d'installations existantes ou de futurs petits réacteurs modulaires (SMR).



Dans ce cadre, ABB fournira des solutions d'automatisation, d'électrification et des outils digitaux pour les zones non critiques, incluant les systèmes de salle de contrôle, les équipements auxiliaires (balance of plant) et le système d'excitation ABB UNITROL.



Ce partenariat s'inscrit dans un contexte de forte demande en énergie aux États-Unis, soutenue par un plan fédéral de 900 millions USD pour les SMR. Doug VanTassell, PDG de Paragon, souligne que cette alliance ' aidera les services publics à moderniser les infrastructures nucléaires et à soutenir les réacteurs avancés avec des solutions de haute intégrité '.





Valeurs associées ABB 47,200 CHF Swiss EBS Stocks +0,30%