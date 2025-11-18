ABB révise à la hausse une partie de ses objectifs 2025

(AOF) - A l'occasion de sa journée investisseurs, ABB a rehaussé certaines de ses perspectives pour l'exercice 2025. L'entreprise suédo-suisse spécialisée dans les technologies de l’énergie et de l’automation vise désormais une marge opérationnelle d'Ebita compris entre 18 et 22%, contre une fourchette précédente entre 16 et 19%. Le groupe a aussi dévoilé des prévisions spécifiques de marge d'Ebita opérationnelle pour ses différents domaines d'activité : 22-26% pour l'Electrification, 18-22% pour Motion et 14-18% pour Automation.

En outre, la rentabilité des capitaux investis (Roce) est attendue à plus de 20% contre 18% précédemment.

Les objectifs de croissance du chiffre d'affaires ont été maintenus à 5-7%. La prévision de croissance du bénéfice par action de base d'au moins 7-9% reste inchangée.

L'objectif de conversion du flux de trésorerie disponible en résultat net est révisé à plus de 95% (contre environ 100% auparavant) pour "afin de refléter la forte croissance attendue".

ABB se concentrera sur de futures acquisitions, compte verser un dividende amélioré et restituer des liquidités supplémentaires aux actionnaires par le biais de rachats d'actions.

En octobre dernier, la société a dévoilé de solides résultats au troisième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires ressort à 9,08 milliards de dollars, soit une progression de 11% sur un an.

Le résultat opérationnel (Ebita) est en hausse de 12% à 1,74 milliard de dollars, pour une marge de 19,2% (contre 19% un an avant à la même période).

Le bénéfice net a bondi de 28% à 1,21 milliard de dollars. Par action, il ressort à 0,66 dollar, soit une progression de 29%.

En glissement annuel, sur ce trimestre, le free cash flow a augmenté de 32% à 1,55 milliard de dollars.

