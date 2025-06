ABB: résilience réseau validée par DNV information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - ABB annonce que son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA a fait l'objet d'une évaluation indépendante par DNV, aboutissant à une déclaration d'opinion professionnelle confirmant sa fiabilité en conditions de réseau dégradées.



Le test, réalisé sur un site simulant un environnement industriel réaliste avec des contraintes de cybersécurité, a démontré les capacités du système à fonctionner efficacement en cas de faible bande passante et de forte latence, y compris dans les transferts de contrôle entre sites offshore et onshore.



Cette validation conforte l'aptitude du système à assurer le bon fonctionnement d'installations distantes, telles que les parcs solaires et éoliens, soutenant ainsi la transition énergétique.







