ABB : renforce son leadership en robotique en Chine information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'extension de son portefeuille avec trois nouvelles familles de robots pour soutenir la croissance continue de la fabrication avancée en Chine, dans le cadre de sa stratégie ' local for local '.



ABB précise que ces nouvelles gammes, produites dans son usine ultra-moderne de Shanghai, visent des secteurs en forte croissance tels que l'électronique, les biens de consommation et l'industrie générale. Elles couvrent des besoins allant de la manutention de base à des applications de pointe comme le polissage ou la dépose, et reposent toutes sur la plateforme de contrôle OmniCore permettant l'intégration de l'IA et du cloud.



Le groupe souligne que cette initiative intervient alors que le segment des robots milieu de gamme en Chine a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 24% entre 2021 et 2024, et devrait encore croître de 8% par an jusqu'en 2028. ABB se positionne ainsi pour répondre à une demande accrue de solutions accessibles et faciles à utiliser, notamment de la part des PME.









Valeurs associées ABB 47,180 CHF Swiss EBS Stocks +1,05%