ABB: remporte le 'Prix Circulaire' de L'Usine Nouvelle information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir qu'à l'occasion de la Journée 'L'industrie s'engage' organisée par L'Usine Nouvelle, sa division ABB Electrification a remporté le ' Prix Circulaire ' pour son projet de réemploi : une initiative innovante de reconditionnement de bornes de recharge pour véhicules électriques, alliant économie circulaire et insertion professionnelle.



Ce concours national met en lumière les meilleures initiatives industrielles qui conjuguent à la fois, performance économique, impact environnemental positif et responsabilité sociale.



' ABB Electrification se réjouit de cette reconnaissance qui valorise son engagement en faveur d'une industrie durable, inclusive et responsable. ' a commenté Julien Colas, Directeur Développement Durable chez ABB France.





