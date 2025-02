ABB: programme de rachat d'actions lancé lundi information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - ABB annonce qu'il lancera lundi son nouveau programme de rachat d'actions annoncé précédemment, d'un montant maximal de 1,5 milliard de dollars. Sur la base du cours actuel de l'action, cela représente un maximum d'environ 27,6 millions d'actions.



Ce nouveau programme de rachat d'actions est destiné à des fins de réduction de capital et sera exécuté sur une deuxième ligne de négoce du SIX Swiss Exchange. Il est prévu qu'il se déroule jusqu'au 28 janvier 2026.



Depuis juillet 2020, le groupe suisse de technologies pour l'électrification et l'automation a racheté environ 324 millions d'actions à des fins de réduction de capital, pour un montant total d'environ 10,3 milliards de dollars.





